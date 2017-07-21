Медведев рассказал, какими должны стать современные автомобили

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Нужно добиться того, чтобы новые виды современных автомобилей из предметов технологической роскоши превратились в практичный массовый транспорт, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в НАМИ по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в стране.

"Мы должны по максимуму эти инновации использовать для экономического роста, для развития социальной сферы. Тогда нам нужно добиться того, чтобы новые виды автомобилей из предметов такой технологической роскоши превратились в практичный массовый транспорт, продвигать их, чтобы повседневная жизнь людей становилась удобнее и безопаснее", — сказал Медведев.

По словам премьера, "быстронаступающая реальность… серьезно изменит и экономический, и социальный ландшафт, вообще изменит, может быть, некоторые философские представления".

"И электродвижение, и электротранспорт в качестве одного из основных направлений развития российского машиностроения. Внедрение таких передовых технологий открывает новые возможности для городского планирования, для улучшения экологической обстановки", — считает премьер.