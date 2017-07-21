ЦБ направил в Генпрокуратуру документы по делу банка "Югра"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России в четверг направил в Генеральную прокуратуру разъяснение своей позиции по ситуации вокруг банка "Югра", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО "Банк Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов", — сообщили в ЦБ.

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.

В среду, 19 июля, Генпрокуратура потребовала отменить эти приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Мажоритарным акционером банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.