ЦБ направил в Генпрокуратуру документы по делу банка "Югра"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России в четверг направил в Генеральную прокуратуру разъяснение своей позиции по ситуации вокруг банка "Югра", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.
Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.
Мажоритарным акционером банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.