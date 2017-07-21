Медведев рассказал о субсидиях производителям беспилотного транспорта

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство РФ выделяет около 600 миллионов рублей субсидий российским производителям беспилотных транспортных средств, в 2018 году эта сумма будет увеличена, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Цель — фактически с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок и закрепиться на мировых рынках. Эту работу мы будем и дальше поддерживать, в том числе бюджетным финансированием. В этому году правительство предоставляет 600 с небольшим миллионов рублей субсидий российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением, в следующем году — даже больше", — сказал Медведев на совещании по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в стране в НАМИ.