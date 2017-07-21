Китайские компании заинтересовались российскими арктическими беспилотниками

Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017

Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Китайские компании, планирующие эксплуатацию Северного морского пути, заинтересованы в приобретении арктических версий российского беспилотника VRT300, сообщили журналистам в пресс-службе "Вертолетов России".

Выставка МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг "Вертолеты России" впервые представил на МАКСе прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики.

"Освоение Арктики чрезвычайно актуально для Китая, который в ближайшее время планирует стать одним из эксплуатантов Северного морского пути. В связи с этим холдинг отмечает интерес потенциальных заказчиков из КНР к арктической версии VRT300", — сказали в пресс-службе.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования. Масса целевой нагрузки беспилотника — 70 килограммов.

Оснащенный бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения комплекс сможет оценивать динамику ледовой обстановки. По словам представителя холдинга, "наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой "как на ледоколах, так и на буровых платформах".