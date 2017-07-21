СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Член комитета Госдумы по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет назвал шантажом и давлением на Россию ситуацию с турбинами Siemens, добавив, что считает скандал раздутым.

Siemens в пятницу заявил, что все четыре газотурбинные установки, предназначавшиеся для проекта в Тамани, незаконно были перемещены в Крым. Компания объявила о временном прекращении поставок энергооборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству. Siemens также разорвет лицензионные соглашения по поставкам оборудования для электростанций.

"Это даже слышать смешно. Я не знаю, для чего раздувается эта истерия вокруг турбин, которые технологически наша страна сама производит. Кому-то, видимо, интересно в очередной раз привлечь внимание к нашему полуострову. Тут даже прецедента нет для Siemens. Как они могут забирать то оборудование, которое произведено у нас в стране. Я официально говорю, что турбины, поставленные в Крым, имеют российские корни, а не немецкие, как по слухам пишут некоторые СМИ", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, разговоры вокруг турбин давно пора прекратить, так как страной производителем является Россия. "Мы космическая держава и в состоянии самостоятельно произвести высокоэффективные газовые турбины. Поэтому все это целенаправленное давление на нашу страну, на полуостров, на жителей Крыма", — подчеркнул депутат.

Шеремет считает, что позиция Siemens продиктована внешним давлением, которое на нее оказывают недоброжелатели России на Западе. "К сожалению, на лицо очередной шантаж и давление на нашу страну", — подчеркнул он.

Депутат отметил, что вызывает недоумение ситуация, при которой западные политики уделяют столь пристальное внимание крымским турбинам и полностью дистанцировались, когда Украина обесточила Крым в ноябре 2015 года и устроила энергетическую блокаду. "Мы так и не дождались от них осудительных заявлений в адрес Украины, что идет геноцид, издевательство, попрание всех мыслимых и немыслимых норм международного права, общечеловеческих норм и морали", — подчеркнул Шеремет.

Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

При этом в Минпромторге подчеркивали, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

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