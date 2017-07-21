Рособоронэкспорт подписал 15 контрактов на авиасалоне МАКС-2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе деловой программы авиасалона МАКС-2017 подписал 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве, заявил журналистам в пятницу заместитель гендиректора компании, возглавляющий делегацию РОЭ на выставке, Сергей Ладыгин.

Авиасалон МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

"В ходе деловой программы МАКС-2017 мы провели переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписали 15 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве. Это превысило ожидаемый нами результат", — сказал он.

По его словам, наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков в ходе презентаций и показов был проявлен к самолетам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А и вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш, а также к системам ПВО С-400.

Ладыгин отметил, что ходе переговоров иностранные партнеры подтвердили свое намерение продолжить контакты по представляющим взаимный интерес проектам в ходе армейских игр и международного военно-технического форума "Армия-2017".