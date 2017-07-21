В Еврокомиссии потребовали отозвать все машины по "дизельному скандалу"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковска потребовала вывести из эксплуатации все автомобили, замешанные в "дизельном скандале", пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Такое требование еврокоммисар высказала в своем обращении к министрам транспорта всех стран Евросоюза. В нем отмечается, что если затронутые автомобили марки Volkswagen не будут переоборудованы до конца текущего года, их придется вывести из эксплуатации.

Как отмечает газета, обращение Беньковской стало очень актуальным, поскольку миллионы автомобилей этой марки по всей Европе еще не были переоснащены.

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 года был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии.