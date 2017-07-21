Власти США проверяют Amazon на нарушения в ценовой политике

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) изучает информацию о том, что онлайн-ритейлер Amazon вводит в заблуждение своих клиентов относительно цен на товары, пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с проверкой источник.

Проверка проходит в рамках рассмотрения сделки по покупке Amazon американской сети супермаркетов Whole Foods Market за 13,7 миллиарда долларов. Поводом к проверке стала жалоба организации Consumer Watchdog, которая рассмотрела около 1000 продуктов на веб-сайте Amazon в июне и обнаружила, что компания проводит манипуляции с ценами. Так, цены примерно на 46% товаров значатся как каталожные, при этом на 61% из них цены были выше, чем 90 дней назад.

FTC отказался от комментариев агентству. Пока нет информации, будет ли ведомство инициировать расследование.

Представитель Amazon сообщил агентству, что утверждения Consumer Watchdog "глубоко ошибочны". "Выводы, сделанные Consumer Watchdog, ошибочны. Мы сравниваем каталожные цены, предоставленные производителями, поставщиками и продавцам с фактическими ценами Amazon и других розничных компаний", — приводит агентство заявление компании.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. В ноябре 2015 года Amazon открыла в Сиэтле свой первый "физический" книжный магазин — Amazon Books.