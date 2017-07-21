Правительство одобрило проект закона о механизме обмена налоговыми данными

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о создании механизма сбора российскими налоговыми органами информации, необходимой для автоматического обмена ею с компетентными органами других стран, и решило внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний)" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Документ, в частности, предлагает внести в Налоговый кодекс изменения, которыми определяются порядок взаимодействия российских налоговых органов с компетентными органами зарубежных стран при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, порядок обеспечения сбора необходимой информации для выполнения условий многосторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и об автоматическом обмене страновыми отчетами в налоговой сфере.

Ранее отмечалось, что планируемый срок вступления законопроекта в силу – 2018 год.

По мнению правительства, принятие законопроекта позволит обеспечить выполнение Россией обязательств по международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний, что необходимо для противодействия уклонению от уплаты налогов.