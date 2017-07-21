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Экономика

Госдума приняла закон о деловой репутации руководства банков

12:5221.07.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций (НФО).

Документ разработан в целях повышения эффективности контроля и надзора за качеством управления, возможными рисками, прозрачностью структуры собственности таких организаций. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов на заседании профильного комитета по финрынку заявил, что данный документ заставит людей задуматься, стоит ли нарушать закон в интересах третьих лиц.

Детали

Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
© Flickr / Cardinal Canary
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Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в ходе обсуждения закона было принято решение сократить круг организаций, по которым будут установлены требования. Действие документа распространяется только на кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые и управляющие компании.

Аксаков отметил, что законом унифицируются требования к деловой репутации, к руководителям, к должностным лицам, учредителям финансовых институтов. Он отметил, тем не менее, определенную специфику положений документа: например, к кредитным организациям, их должностным лицам, владельцам устанавливаются более жесткие требования.

Законом предложен порядок обжалования решения ЦБ России по соответствующим позициям, сообщил парламентарий. Аксаков считает, что таким образом дается шанс некоторым лицам защитить свои интересы.

В законе закреплены положения, устанавливающие порядок получения согласия на назначение и замену соответствующих лиц.

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Закон предусматривает запрет на совмещение должностей единоличного исполнительного органа, его заместителей и членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей одновременно нескольких финансовых институтов, сказал Аксаков.

Кредитные организации

Согласно закону, кандидат на должность руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, соответствующий требованиям о деловой репутации, должен не только не иметь неснятую или непогашенную судимость, что уже закреплено в действующем законодательстве, но и не располагать доходами, полученными преступным путем.

Кроме того, кандидат не должен быть привлечен два и более раза в течение последних трех лет к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юрлица. Сейчас последнее требование к кандидату заключается в том, что он не должен быть признан виновным в банкротстве юрлица в течение последних пяти лет.

Дополнительным требованием к кандидату, согласно закону, становится отсутствие у него уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации.

К кандидату предъявляется еще ряд требований, свидетельствующих об отсутствии с его стороны нарушений при осуществлении им финансовой и банковской деятельности.

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