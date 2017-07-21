Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия была и будет заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и сотрудничестве с зарубежными инвесторами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия была, есть и будет заинтересована в иностранных инвесторах и сотрудничестве с зарубежными инвесторами во всех возможных областях, за исключением тех областей, которые являются наиболее чувствительными", — сказал Песков журналистам.

"Но и в этих областях возможно сотрудничество, и соответствующее решение в каждом конкретном случае принимается правительственной комиссией по зарубежным инвестициям", — добавил он.

В пятницу российская нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) сообщила о том, что ее акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала EDC. Schlumberger уже предпринимала попытку купить долю в EDC.

В конце января 2015 года нефтесервисная компания Schlumberger сообщила, что договорилась о приобретении 45,65% акций EDC примерно за 1,7 миллиарда долларов. Сделка предполагала, что компания впоследствии выкупит все 100% EDC. В итоге 30 сентября Schlumberger и EDC отказались от проведения сделки после истечения срока ее заключения.