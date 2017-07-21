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Экономика

Госдума приняла закон о компенсационном фонде долевого строительства

12:3021.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании пятницу приняла в третьем чтении закон об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков.

Новостройка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Компенсационный фонд дольщиков создается в форме публично-правовой компании путем преобразования существующей некоммерческой правительственной организации. Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношения Николай Николаев, публично-правовая компания будет создана в течение трех месяцев после принятия закона, к ней будут устанавливаться все стандартные требования, в частности, требования к раскрытию информации, аудиту отчетности, требования к системе внутреннего контроля, к распределению полномочий органов управления и порядку совершения сделок.

Компенсационный фонд дольщиков также будет заниматься аккредитацией арбитражных управляющих, осуществляющих конкурсное (внешнее) управление в деле о банкротстве. По мнению Николаева, такая новая норма может обеспечить правильный, профессиональный подход к рассмотрению всех дел о банкротстве застройщиков.

Условия и порядок использования средств фонда, правила их размещения и инвестирования, порядок управления фондом устанавливаются правительством РФ. Закон предусматривает исчерпывающий перечень активов, в которые могут инвестироваться свободные средства фонда. Кроме того, предполагается включение представителей российского парламента в органы управления фонда (по одному представителю от каждой палаты).

Взнос 1,2%

Андрей Воробьев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Закон устанавливает единую ставку взноса застройщиков в компенсационный фонд — 1,2% от цены каждого договора с дольщиком.

Величина взноса может изменяться на основании федерального закона не чаще одного раза в год с учетом актуарного оценивания деятельности фонда. Взносы должны быть внесены на номинальный счет фонда не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на регистрацию договора. В законе прописываются условия и случаи возврата застройщику взноса.

Конкурсный отбор застройщиков

Документ закрепляет нормы о конкурсном отборе застройщика, который претендует на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов, а также контроль за использованием представленных средств.

Как пояснял Николаев, дольщики самостоятельно принимают решение получить возмещение или достроить проблемный объект за счет средств компенсационного фонда. При этом застройщик, претендующий на получение средств компенсационного фонда, должен соответствовать установленным правительством РФ нормативам финансовой устойчивости.

Строительство жилого дома. Архивное фото
© РИА Новости / Карина Сапунова
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Документ также вносит изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)" и определяет порядок банкротства застройщиков.

Строительный бизнес

Закон предусматривает изменения в законе о долевом строительстве. Так, жилищное строительство обосабливается от иных видов деятельности.

Предусматривается, что застройщик не вправе одновременно осуществлять строительство многоквартирных домов и других объектов недвижимости по нескольким разрешениям на строительство. Устанавливается принцип "одна компания — одно разрешение на строительство", пояснял глава профильного комитета Госдумы, отмечая, что крупная компания может создавать проектную компанию, которая будет заниматься одним строительным объектом.

Поправками вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика (проектной компании) — он обязан открыть один банковский счет в одном уполномоченном банке, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства.

Строительство
© РИА Новости / Антон Денисов
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Документ определяет финансовые требования к застройщику. Размер собственных средств застройщика должен составлять не менее чем 10% от планируемой стоимости проекта на протяжении всего срока строительства. Более того, на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган минимальный остаток денежных средств в счете уполномоченного банка должен составлять 10% от проектной стоимости.

Закон о долевом строительстве дополняется статьей о требованиях к органам управления застройщика и его участникам.

Информационная система

Новый закон предусматривает создание единой информационной системы жилищного строительства. Информация, содержащаяся в системе, будет размещаться в интернете на сайте единого института развития в жилищной сфере.

Жилой микрорайон Тропарево-Никулино. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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По словам Николаева, данная система должна заработать с 1 января 2018 года.

Обманутые дольщики

В закон не вошли положения, которые определяли бы процедуру в случаях уже состоявшегося на момент принятия закона обмана дольщиков. Задним числом механизм компенсационного фонда не будет действовать, пояснял ранее глава комитета Госдумы. По словам Николаева, это решение, которое, в том числе, и подтвердил президент (РФ Владимир Путин) на совещании с членами правительства.

Кроме того, в закон не вошли нормы о привлечении бюджетных средств для решения проблем в долевом строительстве, положения о дополнительных мерах административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере жилищного строительства.

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