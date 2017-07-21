Вкладчики лишившегося лицензии банка "Спурт" получают выплаты от АСВ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продолжает выплаты вкладчикам лишившегося лицензии казанского банка "Спурт", сообщает АСВ.

Выплаты вкладчикам банка "Спурт" начались с 12 мая после того, как ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и возложил на АСВ функции временной администрации. А с 21 июля ЦБ отозвал лицензию банка "Спурт". По данным регулятора, временная администрация в лице АСВ посчитала финансовое оздоровление банка экономически нецелесообразным из-за низкого качества активов и большой "дыры" в балансе.

"Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, продолжится… Прием заявлений и выплата возмещения продолжают осуществляться через ПАО Сбербанк, действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", — говорится в сообщении АСВ.

Банк "Спурт" являлся участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 183-е место в банковской системе РФ.

Банк "Спурт" стал уже пятым татарстанским банком, лишившимся лицензии в 2017 году.