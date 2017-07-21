МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям. Такое решение в компании объяснили нарушением правил поставок газовых турбин в Крым.

Суть скандала

Компания Siemens оказалась в центре громкого скандала в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило, что Россия поставила в Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой фирмой.

Журналисты утверждали, что речь идет о турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями. В публикации подчеркивалось, что сама немецкая фирма могла и не знать о поставках.

Позднее в Siemens заявили, что в Крым были перемещены по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для электростанций в Тамани еще летом прошлого года. Это оборудование было изготовлено на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

Вернуть турбины

В ответ "Технопромэкспорт" сообщил, что четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму были закуплены на вторичном рынке. Все оборудование прошло модернизацию на российских заводах.

В пятницу Siemens заявил, что в Крым были поставлены все четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани. Немецкая компания предложила выкупить оборудование и аннулировать контракт с "Технопромэкспортом".

В концерне отметили, что поставка турбин в "санкционный" Крым является грубым нарушением контрактов и правил Евросоюза.

"Siemens продолжает возбуждать… судебные иски, направленные на то, чтобы остановить любые другие поставки в Крым и обеспечить возврат оборудования, которое уже было отправлено, в первоначальное место назначения — Тамань", — говорится в заявлении компании.

Дополнительный контроль

В немецком концерне также сообщили, что Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям.

До их возобновления компания намерена ввести дополнительный режим контроля, который распространится на все новые контракты. В документы войдет пункт о том, что поставка и установка оборудования должна происходить под руководством персонала Siemens.

Кроме того, Siemens намерен полностью отказаться от участия в работе компании "Интеравтоматика", где немецкому концерну принадлежит 65 процентов акций.

"Оба сотрудника, представляющие Siemens в наблюдательном совете "Интеравтоматики", будут немедленно заменены или отстранены, пока Siemens проводит расследование по этому вопросу", — отметили в Siemens.

Потери для немцев

Декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Серебренников заявил, что прекращение поставок энергооборудования в Россию ударит, в первую очередь, по бизнесу Siemens.

"Это приведет к тому, что мы начнем искать новых поставщиков, а может быть, в перспективе, приведет к тому, что мы сами научимся производить электроэнергетическое оборудование", — сказал экономист РИА Новости.

Он выразил уверенность, что до полного разрыва отношений с Siemens не дойдет, поскольку российский рынок является ключевым для немецкой компании.

"Я считаю, что сейчас необходимо в этой ситуации всем остыть. Сесть за стол переговоров, прежде всего бизнесу, партнерам компании Siemens в России и договорится о том, чтобы таких радикальных шагов не было", — добавил Серебренников.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что решение Siemens даст шанс на реализацию программы импортозамещения в России.

Судьба крымских ТЭС

"Продукция компании Siemens, вне всякого сомнения, является хорошей, добротной, высококачественной. Но они не обладают монополией на технологии, и существует довольно широкий спектр предложений из других стран, в том числе стран Юго-Восточной Азии. Но я думаю, что воспользовавшись этим случаем, который, с одной стороны, формирует определенные неудобства краткосрочные, с другой стороны — дает возможности для безусловного проведения импортозамещения. Компетенции у нас есть", — отметил депутат.

В Крыму комментировать решение немецкой компании не стали.

"Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы не осуществляем контроль за строительством ТЭС", — сказал РИА Новости министр топлива и энергетики республики Крым Вадим Белик.

Газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт строятся в Севастополе и Симферополе. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил в интервью РИА Новости, что запуск первых двух блоков состоится ближе к началу 2018 года.