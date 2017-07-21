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Экономика

Скандал вокруг Крыма: Siemens прекратит поставки энергооборудования в РФ

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (50)
12:0721.07.2017
(обновлено: 12:08 21.07.2017)
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© AFP 2017 / Michele TantussiФлаг с логотипом компании Siemens. Архивное фотоФлаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AFP 2017 / Michele Tantussi

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям. Такое решение в компании объяснили нарушением правил поставок газовых турбин в Крым.

Суть скандала

Логотип промышленного концерна Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Поклонская: недоброжелатели намеренно раздувают скандал на тему Крыма
Компания Siemens оказалась в центре громкого скандала в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило, что Россия поставила в Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой фирмой.

Журналисты утверждали, что речь идет о турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями. В публикации подчеркивалось, что сама немецкая фирма могла и не знать о поставках.

Позднее в Siemens заявили, что в Крым были перемещены по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для электростанций в Тамани еще летом прошлого года. Это оборудование было изготовлено на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Siemens не обсуждал с Минэнерго свою работу в России, заявил Новак
В ответ "Технопромэкспорт" сообщил, что четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму были закуплены на вторичном рынке. Все оборудование прошло модернизацию на российских заводах.

Вернуть турбины

В пятницу Siemens заявил, что в Крым были поставлены все четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани. Немецкая компания предложила выкупить оборудование и аннулировать контракт с "Технопромэкспортом".

В концерне отметили, что поставка турбин в "санкционный" Крым является грубым нарушением контрактов и правил Евросоюза.

"Siemens продолжает возбуждать… судебные иски, направленные на то, чтобы остановить любые другие поставки в Крым и обеспечить возврат оборудования, которое уже было отправлено, в первоначальное место назначения — Тамань", — говорится в заявлении компании.

Дополнительный контроль

Логотип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Uwe Lein
В Siemens не комментируют условия возобновления поставок оборудования в РФ
В немецком концерне также сообщили, что Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям.

До их возобновления компания намерена ввести дополнительный режим контроля, который распространится на все новые контракты. В документы войдет пункт о том, что поставка и установка оборудования должна происходить под руководством персонала Siemens.

Кроме того, Siemens намерен полностью отказаться от участия в работе компании "Интеравтоматика", где немецкому концерну принадлежит 65 процентов акций.

"Оба сотрудника, представляющие Siemens в наблюдательном совете "Интеравтоматики", будут немедленно заменены или отстранены, пока Siemens проводит расследование по этому вопросу", — отметили в Siemens.

Потери для немцев

Логотип промышленного конгломерата Siemens в Мюнхене, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Депутат Госдумы от Севастополя предупредил Siemens, что незаменимых нет
Декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Серебренников заявил, что прекращение поставок энергооборудования в Россию ударит, в первую очередь, по бизнесу Siemens.

"Это приведет к тому, что мы начнем искать новых поставщиков, а может быть, в перспективе, приведет к тому, что мы сами научимся производить электроэнергетическое оборудование", — сказал экономист РИА Новости.

Он выразил уверенность, что до полного разрыва отношений с Siemens не дойдет, поскольку российский рынок является ключевым для немецкой компании.

"Я считаю, что сейчас необходимо в этой ситуации всем остыть. Сесть за стол переговоров, прежде всего бизнесу, партнерам компании Siemens в России и договорится о том, чтобы таких радикальных шагов не было", — добавил Серебренников.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что решение Siemens даст шанс на реализацию программы импортозамещения в России.

Рабочий у входа в штаб-квартиру компании Siemens в Мюнхене, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christoph Stache
Siemens считает несущественным ущерб от прекращения торговли с Россией
"Продукция компании Siemens, вне всякого сомнения, является хорошей, добротной, высококачественной. Но они не обладают монополией на технологии, и существует довольно широкий спектр предложений из других стран, в том числе стран Юго-Восточной Азии. Но я думаю, что воспользовавшись этим случаем, который, с одной стороны, формирует определенные неудобства краткосрочные, с другой стороны — дает возможности для безусловного проведения импортозамещения. Компетенции у нас есть", — отметил депутат.

Судьба крымских ТЭС

В Крыму комментировать решение немецкой компании не стали.

Вид на Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Песков подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
"Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы не осуществляем контроль за строительством ТЭС", — сказал РИА Новости министр топлива и энергетики республики Крым Вадим Белик.

Газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт строятся в Севастополе и Симферополе. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил в интервью РИА Новости, что запуск первых двух блоков состоится ближе к началу 2018 года.

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