"Швабе": мы делаем ставку на выпуск модульных оптических систем

Особое место на стенде холдинга "Швабе" на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском заняла линейка оптико-электронных систем наблюдения для авиации, выпускаемая Уральским оптико-механическим заводом. Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной о возможностях нового оборудования:

- Анатолий Владимирович, уже стало хорошей традицией видеть на МАКСе новинки, выпускаемые вашим заводом. Что вы представляете в этом году?

— Наш холдинг традиционно принимает участие в авиасалоне МАКС. В этом году на объединенном стенде "Швабе" госкорпорации Ростех мы представляем усовершенствованную линейку оптико-электронных систем наблюдения для авиации серий СОН, ГОЭС, СМС. Отмечу, что данные системы являются универсальными платформами и могут быть интегрированы в состав различных авиационных (самолет, вертолет, БПЛА, аэростат), наземных и морских (катер, морские и речные суда) носителей. Они также могут устанавливаться на стационарные наблюдательные мачты и работать в круглосуточном и всепогодном режиме. К примеру, их применяют при проведении поисково-спасательных операций.

Системы распознавания наземных и надводных объектов — это эффективное средство мониторинга нефте- и газопроводов, линий электропередач, позволяющее в кратчайшие сроки выявлять утечки и обрывы, а также обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров.

Установленная на летательном аппарате, система оптического наблюдения будет эффективна как в условиях задымленности, так и в темноте, к ней также можно добавлять различные датчики. Тем самым, мы стремимся к построению модульных систем, чтобы с помощью вариативности сборки удовлетворить все желания и требования, предъявляемые заказчиком к технике.

- Каков спрос на такую продукцию?

- Сейчас активно ведется работа, связанная с ее опытной эксплуатацией. Первые заказы, поступившие к нам внутри страны, мы уже реализовали и ведем активные переговоры с западными партнерами. Устойчивый спрос на эту продукцию отмечен в странах ЕС, в частности, в Германии, Австрии, Италии, Испании. В России оптические системы уже активно применяются МЧС и другими государственными организациями. Повторюсь, что принцип модульности — когда система может подстраиваться под требования заказчика — является хорошим преимуществом для расширения круга потенциальных покупателей.

- Особое место на стенде уделено новинкам — СОН 530 и СОН 820.

- Да, новые системы оптического наблюдения СОН 530 и СОН 820 мы представляем на МАКС впервые. Они позволяют получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости. Устройства могут комплектоваться высокочувствительными оптическими датчиками высокого разрешения, устройством автоматического захвата и сопровождения объекта с функцией выдачи координат GPS, системой дополнительной электронной стабилизации изображения.

Помимо этого, в экспозиции "Швабе" мы демонстрируем малогабаритные стабилизированные системы — СМС 550 и СМС 831. Их характерная черта — компактный размер и небольшой вес. По желанию заказчика, данные изделия могут комплектоваться лазерным дальномером, телевизионным или тепловизионным каналами.

- Возрос ли интерес к оптическим приборам за последние годы?

— Традиционно, роль оптики на российском и зарубежных рынках растет. Количество представленных на них систем, связанных с оптикой и фотоникой в целом, только расширяется. Если раньше в системе самолета оптические приборы составляли лишь несколько процентов, то сегодня эта цифра равняется 20-30 процентам. Безусловно, это накладывает на нас большую ответственность в области новых идей, разработок и усовершенствовании накопившегося опыта. Ежегодно мы расширяем и улучшаем характеристики изделий, как того требует от нас заказчик. Мы стараемся максимально удовлетворить все требования, предъявляемые к нашему оборудованию.