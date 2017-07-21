МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Решение концерна Siemens о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям создаст краткосрочные неудобства, но РФ воспользуется этим для проведения программы импортозамещения, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании.

"Продукция компании Siemens, вне всякого сомнения, является хорошей, добротной, высококачественной. Но они не обладают монополией на технологии, и существует довольно широкий спектр предложений из других стран, в том числе стран Юго-Восточной Азии. Но я думаю, что воспользовавшись этим случаем, который, с одной стороны, формирует определенные неудобства краткосрочные, с другой стороны – дает возможности для безусловного проведения импортозамещения. Компетенции у нас есть", — сказал Гутенев РИА Новости.