Siemens потеряет российский рынок, считает экономист

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прекращение поставок энергооборудования концерном Siemens российским госкомпаниям приведет к потере немецкой фирмой российского рынка, освободившееся место в средне- и долгосрочной перспективе будет занято другими поставщиками, в том числе, возможно, российскими, считает декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.

"Я не думаю, что это окажет существенное воздействие в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной — это приведет к тому, что мы начнем искать новых поставщиков, а может быть, в перспективе, приведет к тому, что мы сами научимся производить электроэнергетическое оборудование", — сказал Серебренников РИА Новости.

Эксперт напомнил, что российский рынок является ключевым для немецкой компании, которая поставляет как оборудование для электростанций, так и ведет поставки крупного оборудования, такого как подвижной состав для скоростных магистралей железной дороги.

"Я практически уверен, что до полного разрыва экономических отношений и перекрытия рынка не дойдет", — сказал эксперт.

"Я считаю, что сейчас необходимо в этой ситуации всем остыть. Сесть за стол переговоров, прежде всего бизнесу, партнерам компании Siemens в России и договорится о том, чтобы таких радикальных шагов не было", — сказал Серебренников.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании. Кроме того, Siemens на время прекратит поставки энергооборудования российским госкомпаниям, разработает новые меры контроля.