Siemens потеряет российский рынок, считает экономист

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прекращение поставок энергооборудования концерном Siemens российским госкомпаниям приведет к потере немецкой фирмой российского рынка, освободившееся место в средне- и долгосрочной перспективе будет занято другими поставщиками, в том числе, возможно, российскими, считает декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.
Эксперт напомнил, что российский рынок является ключевым для немецкой компании, которая поставляет как оборудование для электростанций, так и ведет поставки крупного оборудования, такого как подвижной состав для скоростных магистралей железной дороги.
"Я практически уверен, что до полного разрыва экономических отношений и перекрытия рынка не дойдет", — сказал эксперт.
"Я считаю, что сейчас необходимо в этой ситуации всем остыть. Сесть за стол переговоров, прежде всего бизнесу, партнерам компании Siemens в России и договорится о том, чтобы таких радикальных шагов не было", — сказал Серебренников.
Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании. Кроме того, Siemens на время прекратит поставки энергооборудования российским госкомпаниям, разработает новые меры контроля.