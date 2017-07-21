Сенатор назвал ударом по компании решение Siemens о прекращении поставок

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение о разрыве концерном Siemens соглашений с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций является ударом по самой компании, чреватым огромными убытками для неё, оно принято под давлением Запада, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании.

"Это удар по самой компании, большие убытки и потери для неё. Siemens ведь десятки лет на российском рынке, он очень значим для компании", — сказал сенатор.

Шатиров отметил, что это решение концерн принял под давлением Запада.

"Это давление оказывается на все западные компании, работающие на российском рынке", — заявил он.

Зампред комитета подчеркнул, что решение о разрыве лицензионных соглашений принимается не в интересах самого Siemens, в определённой степени встроенного в российскую экономику, в экономические отношения в РФ, и не в интересах сотрудников концерна, "получающих зарплату, в том числе, от поставок оборудования в Россию".

"Так что можно в очередной раз констатировать, что санкционная политика вредит всем сторонам", — заключил Шатиров.