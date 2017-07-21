В Крыму не комментируют ситуацию с возможными поставками турбин Siemens

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Ситуация с возможными поставками турбин Siemens на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе не находится в компетенции республиканских властей, заявил министр топлива и энергетики республики Крым Вадим Белик.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании.

"Крым не комментирует эту ситуацию, так как этот вопрос не в нашей компетенции. Мы не осуществляем контроль за строительством ТЭС", — сказал РИА Новости Белик.

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