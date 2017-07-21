"АвтоВАЗ" с 24 июля по 13 августа уходит в плановый отпуск

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский производитель "АвтоВАЗ" с 24 июля по 13 августа 2017 года уходит в плановый корпоративный отпуск, сообщила компания.
Отмечается, что в период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы.
"В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки", — добавляется в сообщении.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.