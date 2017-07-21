Siemens заявляет, что в Крым были незаконно поставлены четыре турбины

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (36)

SIEMENS ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО В КРЫМ НЕЗАКОННО БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ 4 ТУРБИНЫ КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЕТ ВЫКУПИТЬ ИХ И АННУЛИРОВАТЬ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ

РИА НОВОСТИ