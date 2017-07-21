Собственники "Югры" разработали план самосанации банка

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Собственники банка "Югра", в который введена временная администрация с 10 июля, разработали план самостоятельной санации кредитной организации с введением моратория на выплаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава банка "Югра" Дмитрий Шиляев.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что окончательного решения о будущем банка "Югра" еще не принято, регулятор примет решение по результатам работы временной администрации.

"Сейчас разработан план самостоятельной санации. Акционер ни разу не заявлял, что ему требуются денежные вливания для нормализации ситуации, потому что кредитный портфель обслуживался, проценты платились, за счет этого и обслуживался наш депозитный портфель", — сказал Шиляев.

При этом он уточнил, что формируется некий план стабилизации ситуации в банке. "Он напрямую зависит от стабилизации пассивной базы, которая сильно пошатнулась с 10 числа. До введения временной администрации у нас не было оттока клиентов, наши вкладчики видели, что банк выполняет свои обязательства и даже не думали о каком-то уходе из "Югры", — отметил экс-глава банка.

Шиляев полагает, что ситуацию можно стабилизировать введением моратория на выплаты. "Понятно, что в этой ситуации новые клиенты в банк не пойдут, а старые захотят забрать эти деньги. У нас была сбалансирована как активная, так и пассивная база. Нормативы ликвидности также все были в порядке. Но еще раз повторяю, что у нас ни в одном банке нет долгосрочных пассивов, которые бы компенсировали сроки по кредитам", — отметил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "акционеры готовы на все, чтобы стабилизировать ситуацию в банке", даже на вливание собственных средств для спасения банка.

Банк и контроль

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил на прошлой неделе заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

В среду Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры".

Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.