Центробанк отозвал лицензию у казанского банка Спурт

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России с 21 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанского банка "Спурт", говорится в сообщении регулятора.

Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Спурт" сроком на полгода. Одновременно Банк России с 28 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Спурт" сроком на три месяца.

Банк является участником системы страхования вкладов.