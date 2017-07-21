МВФ выделит одобренный Греции кредит при получении гарантий ЕС по долгу

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд выделит Греции одобренный кредит в 1,6 миллиарда евро только при получении гарантий Евросоюза по устойчивости долга страны, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе фонда. Подобные гарантии давно являются камнем преткновения в переговорах МВФ и ЕС.

Кредит Греции одобрен лишь "в принципе", заявляет фонд.

"Это означает, что он будет выделен только после того, как фонд получит конкретные, заслуживающие доверия заверения европейских партнеров Греции по обеспечению устойчивости долга, а также при условии, что экономическая программа Греции будет идти по плану", — говорится в сообщении.

Таким образом, чтобы кредит Греции был выплачен, потребуется второе решение совета директоров МВФ. При этом предложение кредита действует только до 31 августа 2018 года, то есть закончится вскоре после того, как истечет программа кредитования Греции через Европейский механизм стабильности.

Побочным следствием решения МВФ могут стать трудности с выходом Греции на финансовые рынки. Обычно МВФ предоставляет кредиты при условии, что страна не будет делать других займов.