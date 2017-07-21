МВФ выделит одобренный Греции кредит при получении гарантий ЕС по долгу

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд выделит Греции одобренный кредит в 1,6 миллиарда евро только при получении гарантий Евросоюза по устойчивости долга страны, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе фонда. Подобные гарантии давно являются камнем преткновения в переговорах МВФ и ЕС.
"Это означает, что он будет выделен только после того, как фонд получит конкретные, заслуживающие доверия заверения европейских партнеров Греции по обеспечению устойчивости долга, а также при условии, что экономическая программа Греции будет идти по плану", — говорится в сообщении.
Побочным следствием решения МВФ могут стать трудности с выходом Греции на финансовые рынки. Обычно МВФ предоставляет кредиты при условии, что страна не будет делать других займов.