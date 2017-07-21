МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран из-за роста в них фашистских настроений, вынесут на рассмотрение Европарламента, инициатором этого стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что фракция требует от Брюсселя "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию", и в этой связи ввести против прибалтийских стран экономические санкции. Член фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка сообщил "Известиям", что соответствующая резолюция будет представлена в Европарламент этой осенью.

"Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины", — сказал он.

Йиржи Машталка отметил, что для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политически групп. Но даже если инициатива не будет одобрена, она станет "заметным политическим жестом". "Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме", — добавил он.