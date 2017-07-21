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Экономика

ExxonMobil оспорит заключение Минфина США о штрафе

06:5421.07.2017
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© Flickr / Frédéric BISSONАвтомобиль компании ExxonMobil. Архивное фотоАвтомобиль компании ExxonMobil. Архивное фото
© Flickr / Frédéric BISSON

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil оспорит решение Минфина США, который обвинил компанию в нарушении санкций против России.

"ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в сообщении компании.

Штраф в два миллиона

Здание компании ExxonMobil в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Экономист: штраф ExxonMobil за "нарушение санкций" – символический шаг
Министерство финансов США в четверг оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Сумма штрафа составила два миллиона долларов.

В заявлении ведомства отмечается, что компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.

Также речь идет о подразделениях компании — ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.

В Госдепартаменте США позже заявили, что экс-глава ExxonMobil, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании.

"Он не участвовал в этом объявлении, это деятельность министерства финансов", — сказала журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Она отказалась ответить на вопрос, общался ли Тиллерсон с ExxonMobil, и напомнила, что Тиллерсон, заступая на должность госсекретаря, заявил, что не будет участвовать в делах компании, которую он ранее возглавлял.

Автоцистерна выезжает с нефтеперерабатывающего завода компании ExxonMobil. Архивное фото
© AFP 2017 / Charly Triballeau
В ExxonMobil считают несправедливыми действия США по штрафу
Тиллерсон проработал в ExxonMobil около 40 лет, в 2006-2016 годах занимал пост председателя совета директоров. В конце 1990-х он отвечал за проекты ExxonMobil в России, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций

По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" в период, указанный в сообщении Минфина, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении действия стратегического соглашения по проекту "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво.

Несправедливый штраф

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
Госдеп: Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против ExxonMobil
В Exxonmobil действия Минфина назвали "фундаментально несправедливыми", так как каждый из подписанных документов относится исключительно к бизнесу "Роснефти", которая не находится под санкциями США. Американская корпорация привела пример главы BP Роберта Дадли, гражданина США, которому Минфин страны разрешил участвовать в советах директоров "Роснефти" и встречаться с Сечиным, поскольку заседания совета директоров не имеют отношения лично к Сечину.

В компании отметили, что подведомственный министерству финансов США и отвечающий за применение санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control, отдел контроля за иностранными активами минфина США) "пытается ретроактивно применить новую интерпретацию распоряжения (о санкциях — ред.), которая несовместима с определенными и недвусмысленными указаниями Белого дома и министерства финансов, опубликованными до соответствующего заявления и до сих пор публично доступными".

Символический шаг

Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil в штате Калифорния
© AP Photo / Reed Saxon
Минфин США оштрафовал ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что подход США к данному вопросу – символический.

"С юридической точки зрения возражение ExxonMobil имеет под собой основание, потому что закон обратной силы не имеет. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что (в вопросе штрафа ExxonMobil) существует политическая ангажированность. Если обратиться к официальной статистике ExxonMobil, то за прошлый год ее чистые доходы составили 8 млрд долларов. Естественно, штраф в 2 млн долларов для компании – копейки. Это такие копейки, которые говорят просто о символическом подходе к решению этой проблемы", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
WSJ: нефтяные гиганты озабочены проектом ужесточения санкций против России
Он не исключает, что претензии к ExxonMobil имеют целью снизить давление на администрацию Белого дома.

"Сейчас под следствие попадает все больше и больше членов семейства Трампа: уже согласился где-то выступать (зять и советник Дональда Трампа Джаред) Кушнер, уже согласился где-то выступать с показаниями по поводу "связей" с Россией Дональд Трамп-младший, выдвигаются какие-то претензии к Иванке Трамп, может, ее скоро "подтянут". Не исключено, что и (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон в какой-то момент может оказаться под подозрением", – отметил Васильев. Штраф, по его мнению, призван показать, что администрация США подходит объективно к этому вопросу.

ExxonMobil в России

Буровая платформа Shell Brent Delta Topside
© AFP 2017 / Scott Heppell
Экономист: нефтегазовый сектор США потеряет от санкций не менее $100 млрд
ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. ExxonMobil работает в России более 20 лет по направлениям геологоразведки и добычи (upstream), а также переработки и сбыта (downstream).

ExxonMobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря. Кроме того, "Роснефть" и ExxonMobil в сентябре 2014 году открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море, которое назвали "Победа". Госкомиссия по запасам утвердила запасы месторождения в объеме 130 миллионов тонн нефти и 499 миллиардов кубометров газа.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Новое искушение Тиллерсона: Exxon просится в Россию, несмотря на санкции
После введения США в 2014 году санкций против России компания была вынуждена остановить работы по ряду проектов в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Роснефтью". Однако ExxonMobil осталась задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.

В апреле 2017 года американский Минфин отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках санкционного режима. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках.

При этом в 2015 и 2016 годах Exxon получила разрешение от властей США на "ограниченные административные действия" в рамках партнерства.

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