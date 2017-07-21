ExxonMobil оспорит заключение Минфина США о штрафе

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil оспорит решение Минфина США, который обвинил компанию в нарушении санкций против России.
"ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в сообщении компании.
Штраф в два миллиона
Сумма штрафа составила два миллиона долларов.
В заявлении ведомства отмечается, что компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.
Также речь идет о подразделениях компании — ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.
В Госдепартаменте США позже заявили, что экс-глава ExxonMobil, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании.
"Он не участвовал в этом объявлении, это деятельность министерства финансов", — сказала журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Она отказалась ответить на вопрос, общался ли Тиллерсон с ExxonMobil, и напомнила, что Тиллерсон, заступая на должность госсекретаря, заявил, что не будет участвовать в делах компании, которую он ранее возглавлял.
По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" в период, указанный в сообщении Минфина, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении действия стратегического соглашения по проекту "Дальневосточный СПГ".
Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво.
Несправедливый штраф
В компании отметили, что подведомственный министерству финансов США и отвечающий за применение санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control, отдел контроля за иностранными активами минфина США) "пытается ретроактивно применить новую интерпретацию распоряжения (о санкциях — ред.), которая несовместима с определенными и недвусмысленными указаниями Белого дома и министерства финансов, опубликованными до соответствующего заявления и до сих пор публично доступными".
Символический шаг
"С юридической точки зрения возражение ExxonMobil имеет под собой основание, потому что закон обратной силы не имеет. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что (в вопросе штрафа ExxonMobil) существует политическая ангажированность. Если обратиться к официальной статистике ExxonMobil, то за прошлый год ее чистые доходы составили 8 млрд долларов. Естественно, штраф в 2 млн долларов для компании – копейки. Это такие копейки, которые говорят просто о символическом подходе к решению этой проблемы", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.
"Сейчас под следствие попадает все больше и больше членов семейства Трампа: уже согласился где-то выступать (зять и советник Дональда Трампа Джаред) Кушнер, уже согласился где-то выступать с показаниями по поводу "связей" с Россией Дональд Трамп-младший, выдвигаются какие-то претензии к Иванке Трамп, может, ее скоро "подтянут". Не исключено, что и (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон в какой-то момент может оказаться под подозрением", – отметил Васильев. Штраф, по его мнению, призван показать, что администрация США подходит объективно к этому вопросу.
ExxonMobil в России
ExxonMobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря. Кроме того, "Роснефть" и ExxonMobil в сентябре 2014 году открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море, которое назвали "Победа". Госкомиссия по запасам утвердила запасы месторождения в объеме 130 миллионов тонн нефти и 499 миллиардов кубометров газа.
В апреле 2017 года американский Минфин отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках санкционного режима. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках.
При этом в 2015 и 2016 годах Exxon получила разрешение от властей США на "ограниченные административные действия" в рамках партнерства.