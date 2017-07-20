В КНДР производство продовольствия находится под угрозой из-за засухи

РИМ, 20 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Производство продовольствия в КНДР находится под угрозой в результате самой сильной засухи, начиная с 2001 года, сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Эксперты ФАО, штаб-квартира которой находится в Риме, считают, что в скором времени в КНДР может возникнуть острая нехватка продовольствия. "В течение ближайших трех месяцев на пике межсезонья потребуется увеличение импорта продовольствия на коммерческой основе или в форме продовольственной помощи, чтобы обеспечить достаточный запас пищевых продуктов для наиболее уязвимых слоев населения, включая детей и пожилых людей", — говорится в документе.

По данным ФАО, в 2017 году производство риса, кукурузы, картофеля и сои в КНДР серьезно пострадало в результате продолжительной засухи, в результате чего возникла угроза продовольственной безопасности значительной части населения страны.

"До сих пор сезонных дождей в основных районах-производителях зерновых было меньше, чем в 2001 году, когда производство зерновых из-за засухи упало до беспрецедентно низкого уровня всего в 2 миллиона тонн", — отметил в этой связи представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин.

Сообщается, что сильная засуха уже негативно повлияла на ранний урожай текущего года, который был собран в июне. Урожай зерновых раннего сезона 2017 года уменьшился в КНДР более чем на 30% по сравнению с прошлым годом: с 450 тысяч тонн до 310 тысяч тонн. Несмотря на то что ранний урожай составляет лишь 10% общего годового объема производства зерновых, он является важным источником продовольствия в период межсезонья с мая по сентябрь, отмечают эксперты.

По оценкам ФАО, длительное отсутствие осадков окажет серьезное негативное воздействие и на основной урожай в главных районах-производителях зерновых культур. Ожидается, что ситуация с продовольственной безопасностью в КНДР продолжит усугубляться, и, по всей видимости, потребуется увеличение импорта зерновых.

По словам Мартина, северокорейским фермерам необходимо незамедлительно оказать помощь, чтобы предотвратить ситуацию, при которой будет происходить сокращение ежедневной нормы потребления продовольствия в стране. "Сейчас крайне важно, чтобы фермеры получили своевременную помощь, включая предоставление ирригационного оборудования и механизированной техники", — отметил он.

Данные оценки подготовлены на основе анализа данных Глобальной системы информации и раннего предупреждения GIEWS, который ФАО проводит в сотрудничестве с Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии.