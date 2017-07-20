Вкладчики "Югры" на Дальнем Востоке начали получать выплаты в ВТБ

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Отделения банка "ВТБ" на Дальнем Востоке начали осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра", в котором введена временная администрация, сообщает корреспондент РИА Новости от отделения банка.

Как в свою очередь сообщил РИА Новости представитель Россельхозбанка во Владивостоке, выплаты отделения пока не осуществляют, обращаться следует в ВТБ.

АСВ во вторник сообщило, что выплаты вкладчикам банка "Югра" через выбранные ранее пять банков-агентов начнутся 20 июля. Банками-агентами были выбраны "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Уралсиб".

В среду вечером Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора в свою очередь подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок. Позже в АСВ сообщили, что Агентство будет осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра" в соответствии с запланированным графиком.

Официальным комментарием других банков-агентов РИА Новости пока не располагает.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.