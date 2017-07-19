Минтранс предложил вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июл — РИА Новости. Минтранс РФ внес в правительство законопроект, возвращающий обязанность лицензирования при общественных перевозках более восьми человек, заявил глава министерства Максим Соколов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Замглавы Минтранса Николай Асаул в июне говорил, что министерство предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок, которое ранее было отменено. Он отмечал, что Госдума может утвердить соответствующие изменения уже в осеннюю сессию.

"Минтрансом разработан и внесен в правительство проект федерального закона, который вносит изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек", — сказал Соколов.