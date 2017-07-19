Госдума приняла закон об оспаривании властями кадастровой стоимости земли

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, дающий возможность местным органам власти оспаривать кадастровую стоимость земельного участка, сниженную по инициативе его собственника.

Документ наделяет органы местного самоуправления и органы госвласти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя правом оспорить в суде решение комиссии об определении кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на их территории, но не находящегося в их собственности. Это станет возможным в случаях, когда по заявлению собственника такого земельного участка его кадастровая стоимость существенно снижается на основании установления рыночной стоимости.

При этом, если уже действующим законодательством установлено обязательное досудебное обращение в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, обращение в суд возможно только после соблюдения этого порядка. Глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее пояснял, что тем самым устраняется "неопределенность в случае, когда федеральным законом установлено обязательное соблюдение досудебного порядка обращения в комиссию по рассмотрению споров".

Закон направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ (КС) от 5 июля 2016 года. В постановлении указано, что в случае снижения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости у муниципального образования, на территории которого он расположен, может быть реальный законный интерес, предполагающий возможность органов местного самоуправления самостоятельно оспаривать соответствующее решение комиссии, принятое по инициативе собственника этого земельного участка.

Положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности, полностью исключая такую возможность, по существу, несоразмерно ограничивает конституционные гарантии защиты прав и законных интересов муниципальных образований, посчитал КС. Ведь по заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость может быть существенно снижена.

Это может затронуть права и законные интересы муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, пояснял КС. В связи с этим суд признал соответствующее положение закона об оценочной деятельности не соответствующим статьям 46, 55 и 133 Конституции РФ.