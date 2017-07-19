Госдума приняла закон об оспаривании властями кадастровой стоимости земли

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, дающий возможность местным органам власти оспаривать кадастровую стоимость земельного участка, сниженную по инициативе его собственника.
При этом, если уже действующим законодательством установлено обязательное досудебное обращение в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, обращение в суд возможно только после соблюдения этого порядка. Глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее пояснял, что тем самым устраняется "неопределенность в случае, когда федеральным законом установлено обязательное соблюдение досудебного порядка обращения в комиссию по рассмотрению споров".
Положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности, полностью исключая такую возможность, по существу, несоразмерно ограничивает конституционные гарантии защиты прав и законных интересов муниципальных образований, посчитал КС. Ведь по заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость может быть существенно снижена.
Это может затронуть права и законные интересы муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, пояснял КС. В связи с этим суд признал соответствующее положение закона об оценочной деятельности не соответствующим статьям 46, 55 и 133 Конституции РФ.