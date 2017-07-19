Эксперты прогнозируют близкий к рекордному рост экспорта нефти из России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экспорт нефти РФ в 2018 году возобновит свой рост после ожидаемого снижения в 2017 году и приблизится к рекордному значению в 255 миллионов тонн 2016 года, сообщается в исследовании Vygon Consulting "Нефтяная отрасль России: итоги 2016 года и перспективы 2017-2018 годов".
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
В структуре экспорта российской нефти в 2017 году, как ожидается, увеличится доля поставок по трубопроводной системе "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) — на 2 миллиона тонн за счет расширения мощности порта Козьмино, а также на 5 миллионов тонн минуя систему "Транснефти". При этом Китай будет оставаться крупнейшим импортером российской нефти с долей более 20%. В то же время, поставки по системе "Транснефти" в европейском направлении в 2017 году снизятся — на 7 миллионов тонн.