Володин поддержал идею изменить нормы о банкротстве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею об изменении законодательства о банкротстве, чтобы минимизировать эксцессы из-за долгов по зарплате, подобные голодовке ростовских шахтеров.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе 2016 года объявили голодовку из-за долгов по зарплате, сумма которых превышала 300 миллионов рублей. В период голодовки количество ее участников превысило сто человек, но в итоге она была приостановлена. ОАО "Региональная корпорация развития", через которую происходили выплаты, с августа 2016 года по 30 июня 2017 года перечислила шахтерам несколькими траншами 308,2 миллиона рублей. По данным регионального правительства, задолженность полностью погашена перед 3233 бывшими работниками "Кингкоул".

В связи с голодовкой представители парламентских фракций обсуждали ситуацию с губернатором Ростовской области, после чего Госдума взяла ее на контроль.

В ходе обсуждения вопроса на пленарном заседании Госдумы в среду зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов предложил поручить профильному комитету ГД пересмотреть законодательство о банкротстве с точки зрения тех пробелов, которые выявила ситуация с "Кингкоулом". Спикер Госдумы согласился с этим предложением.

"Вы правы в том, что нам необходимо вносить изменения в законодательство, в этом случае мы не будем с вами постоянно тушить такого рода проблемы, находя решение в оперативном порядке. Надо исходить из того, что это тема для изменений в законодательстве", — заявил Володин в ходе пленарного заседания ГД.