Володин поддержал идею изменить нормы о банкротстве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею об изменении законодательства о банкротстве, чтобы минимизировать эксцессы из-за долгов по зарплате, подобные голодовке ростовских шахтеров.
В связи с голодовкой представители парламентских фракций обсуждали ситуацию с губернатором Ростовской области, после чего Госдума взяла ее на контроль.
В ходе обсуждения вопроса на пленарном заседании Госдумы в среду зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов предложил поручить профильному комитету ГД пересмотреть законодательство о банкротстве с точки зрения тех пробелов, которые выявила ситуация с "Кингкоулом". Спикер Госдумы согласился с этим предложением.
"Вы правы в том, что нам необходимо вносить изменения в законодательство, в этом случае мы не будем с вами постоянно тушить такого рода проблемы, находя решение в оперативном порядке. Надо исходить из того, что это тема для изменений в законодательстве", — заявил Володин в ходе пленарного заседания ГД.