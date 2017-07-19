Россия может начать выпуск самолетов Бе-200 в Китае, узнали СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Производство самолетов Бе-200 могут локализовать в Китае, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева (ТАНТК) Юрия Грудинина.

Руководство ТАНТК имени Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) совместно с Росавиацией и китайскими авиавластями (CAAC) подают заявку на валидацию сертификата типа самолета Бе-200 в КНР, рассказал изданию гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин.

По его словам, "было принято принципиальное решение" продвигать Бе-200 в этом регионе, тем более что ТАНТК уже подписала с китайской Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd твердый контракт на два Бе-200 с опционом на два самолета. На фоне активного интереса китайской стороны в дальнейшем "не исключается и возможность локализации производства в Китае", заявил Грудинин, подчеркивая, что вопрос "требует тщательной проработки властями РФ", пишет газета.

Бе-200 — многоцелевой самолет-амфибия для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В 2017 году завод планирует выйти на производство четырех самолетов, за пять лет — на шесть самолетов в год (мощности позволяют собирать до восьми амфибий).

При этом в 2016-2017 годах российская и китайская стороны подписали ряд соглашений об организации лицензионного производства легкого самолета-амфибии Бе-103, создания сервисного центра по техобслуживанию и школы для обучения летного и технического состава в КНР, отмечает газета. По словам Грудинина, спрос на этот самолет в КНР оценивается более чем в 200 машин.

По словам высокопоставленного источника издания в авиапроме, переговоры по локализации Бе-103 с КНР станут базой для следующего шага, подразумевающего локализацию Бе-200. "В текущей ситуации китайцы не настроены совершать разовые покупки, им это неинтересно, они стремятся развивать свою промышленность, загружая мощности своих предприятий,- убежден топ-менеджер другого оборонного холдинга. — Есть уверенность, что после исполнения контракта на Бе-200 они захотят локализацию. К этому надо быть готовыми уже сейчас".