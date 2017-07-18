США почти в три раза увеличили цены на уголь для Украины в 2017 году

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете Минэнерго США, который находится в распоряжении RT.

Отмечается, что в январе — марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составила 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тысяч тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тысяч тонн — в текущем.

В то же время для некоторых стран цена на ископаемое топливо снизилась. Так, Норвегия закупила в первые три месяца 2017 года у США уголь за 125 долларов за тонну, а в 2016-м — за 140 долларов.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам сказал, что Украина закупит два миллиона тонн угля у американского штата Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

Комментируя переговоры о поставках американского топлива, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предлагаемые США цены являются "очень конкурентными".