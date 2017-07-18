Зампред ЦБ Скоробогатова с сентября станет первым зампредом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина приняла решение о кадровых назначениях в руководстве ЦБ и изменениях в распределении обязанностей между своими заместителями с 1 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.

"Заместитель председателя Банка России Ольга Николаевна Скоробогатова будет назначена первым заместителем председателя Банка России. Она будет курировать департамент национальной платежной системы, департамент информационных технологий, департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, департамент наличного денежного обращения, а также Росинкас", — сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность заместителя председателя Банка России и будет курировать деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, департамента экспертизы, методологии и контроля закупок. Зампред ЦБ Дмитрий Германович Скобелкин будет курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, главное управление безопасности и защиты информации, Межрегиональный центр безопасности Банка России. Главный бухгалтер — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Андрей Кружалов будет курировать операционный департамент, финансовый департамент и департамент полевых учреждений, а зампред Виктор Берестовой — административный департамент.

Скоробогатова и Берестовой в частности будут курировать направления, за которые отвечает первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, покидающий свой пост также с 1 сентября по собственному желанию, следует из информации на сайте регулятора.

Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появиться взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка, сообщила в вторник газета "Коммерсант". Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора.