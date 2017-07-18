Рубль укрепляется: когда покупать валюту к отпуску

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. После небольшого снижения в июне курс рубля вновь начал укрепляться. Сегодня за доллар дают 59 рублей, за евро — 67,6 рубля. С начала года экономисты и чиновники финансового блока не раз говорили о том, что российская валюта переоценена и ее ждет неминуемая коррекция. Означает ли это, что сейчас самый удачный момент для покупки долларов и евро перед августовскими отпусками? С этим вопросом РИА Новости обратилось к аналитикам ведущих банков.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик

"Ориентиром до конца июля будет уровень в 59 рублей за доллар. Три главных фактора, которые будут влиять на курс рубля до этого времени, — заседания ЦБ России и Федеральной резервной системы США в конце июля, а также цены на нефть. Банк России, по всей видимости, приостановит снижение процентной ставки — это будет способствовать росту курса рубля. ФРС, в свою очередь, пока не будет повышать ставку: так что доллар будет слабеть, а валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, — укрепляться.

Сейчас продолжают расти цены на нефть: стоимость барреля Brent может дойти до 50 долларов в течение недели или нескольких — это тоже окажет поддержку российской валюте. К тому же на вторую половину июля приходится налоговый период, который, как правило, действует в пользу рубля (компании-экспортеры в этот период начнут продавать валютную выручку для уплаты основных налогов. — Прим. ред.).

Но обольщаться не стоит: ниже 59 рублей до конца августа курс рубля, скорее всего, не упадет, поскольку цены на нефть летом останутся в пределах 45-50 долларов за баррель".

Главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский

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"В июне были нехорошие данные по инфляции, и пока непонятно, как ситуация будет развиваться дальше (в начале июня годовая инфляция составила 4,4%, Банк России назвал это "шоком" ). ФРС может изменить ставку на следующем заседании в сентябре, до этого курсы валют развивающихся рынков, включая рубль, сильно меняться не будут. По ценам на нефть наш прогноз на этот квартал — 47 долларов за баррель, в дальнейшем возможен небольшой рост — в районе 50 долларов за баррель или чуть выше".

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров

"Курсы валют летом всегда выше, в связи с сезоном отпусков и ростом спроса со стороны населения. Цены на нефть сейчас стали подрастать, но до этого падали, и как они будут вести себя в следующие две недели — трудно сказать. Сейчас надо будет ждать итогов заседания комитета ОПЕК (24 июля в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.): если подтвердится, что организации удается ограничивать объем добычи, и цены останутся на текущих уровнях или подрастут, это укрепит рубль. В целом я ожидаю, что курс российской валюты до конца июля будет достаточно стабильным — 59-60, возможно, 61 рубль за доллар".

Главный экономист банка "Ренессанс капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин

"До конца августа доллар может быть немного слабее 60 рублей — на это будут влиять в большей степени сезонные факторы: более высокий спрос на туристические услуги, рост импорта, а также период выплат дивидендов акционерам. Курс евро до конца лета может приблизиться к 70 рублям".

Главный аналитик "Нордеа-банк" Денис Давыдов

"До конца июля курс рубля будут поддерживать два фактора: период налоговых платежей, возвращение осторожного оптимизма на нефтяном рынке, а также дивидендные выплаты. Я бы сказал, что курс достигнет 59-60 рублей за доллар и 68-69 рублей за евро. В первой половине августа позиции российской валюты несколько ослабнут — из-за того, что периоды налоговых платежей и дивидендных выплат к этому времени уже закончатся. Доллар будет стоить 60-62 рубля, а евро — 69-71 рубль".

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский

"Доллар будет стоить 58-62 рубля на протяжении всего третьего квартала. Если курс будет в районе 58-59 рублей, валюту можно смело покупать — лучших условий вы вряд ли дождетесь. Сейчас, впрочем, не стоит пытаться угадать точный курс: перед отпуском лучше закупать валюту частями. Например, если вам нужна конкретная сумма через два месяца, треть суммы вы покупаете по текущему курсу, через месяц — еще треть суммы, и последнюю треть — непосредственно перед отпуском.

Тем, кому перед отпуском нужна крупная сумма в валюте, можно посоветовать открыть брокерский счет. Этот способ, однако, подходит не всем: минимальный размер лота у большинства брокеров составляет 1000 долларов или 1000 евро".