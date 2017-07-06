В Центробанке назвали шоком июньский уровень инфляции в России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в июне на уровне 4,4% стала шоком, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении — до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%.

"Шок в июне большой — 4,4% (годовая инфляция — ред.)…. 4,1-4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил", — сказал Дмитриев на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

"Этот уровень инфляции по году, он, скорее, негативный сюрприз. Это выше чем мы ожидали в месячных терминах. Насколько это влияет на траекторию достижения 4%, возвращения к 4% на конец года, мы сейчас как раз готовим к июлю прогноз, там будет уже понятно, какие коррекции требуются", — сообщил позже глава департамента ЦБ журналистам.

"Был позитивный сюрприз в виде ускоренного снижения инфляции, сейчас негативный. Мы ожидали роста в годовом выражении инфляции, мы его ожидали за счет плодоовощей, он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", — отметил Дмитриев.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.