Изменение ПДД поддержит импорт электромобилей, считает эколог

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Введение терминов "электромобиль" и "гибридный автомобиль" в правила дорожного движения поддержит их импорт в Россию и снизит загрязнённость воздуха в крупных городах, заявил РИА Новости директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении ПДД: в частности, вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки, сообщается в понедельник на сайте правительства.

"Введение терминов "электромобиль" и "гибридный автомобиль" очень важно, чтобы поддержать их ввоз в Россию отменой или дифференциацией импортных пошлин. Этого добиваются все крупные производители электромобилей и "гибридов", а нам это важно, чтобы остановить рост загазованности крупных городов, так как 90% загрязнения воздуха – это выхлопы автомобилей", – сказал Шварц.

Парковка для зарядки

По его словам, обозначение доступа к местам зарядки и парковки электротранспорта сделает его более привлекательным для покупателей, которые приобретают более экологичные, но в то же время более дорогие автомобили.

"Главное, чтобы была решена проблема, когда невозможно припарковаться в точке зарядки. Поскольку электромобилей в городах почти нет, то это место, как правило, занято каким-то незаконным парковщиком. Данные нововведения создадут правовую основу для региональных властей по улучшению транспортной ситуации в крупных городах", — добавил Шварц.

В новой редакции правил также отмечается, что для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ вводятся новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства", новые термины.