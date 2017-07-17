ФАС может взыскать с операторов связи доход от роуминга

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четырем крупнейшим российским операторам связи может грозить не только штраф, но и взыскание в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода, если компании не отменят внутрисетевой и национальный роуминг в России, заявила журналистам начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Ранее в понедельник ФАС предупредила четверку операторов — МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 – о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России.

Заева пояснила, что предупреждение ФАС касается внутрисетевого роуминга. "По национальному примем решение (о выдаче предупреждения — ред.) до конца этой недели", — добавила она.

Если операторы не исполнят предупреждение ведомства, против них может быть возбуждено антимонопольное дело. На его рассмотрение отведено три месяца, и возможно продление на шесть. Если обнаружен факт нарушения, ФАС выдает предписание о его устранении.

"Если ФАС возбуждает дело и комиссия принимает решение о факте нарушения антимонопольного законодательства, наступает административная ответственность. Но вы знаете, у антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту меру", — рассказала Заева.

При этом она отметила, что предупреждение ФАС предусматривает последующую отмену внутрисетевого роуминга в России. "Если предупреждение будет выполнено, или предписание антимонопольного органа, то роуминг будет полностью отменен", — пояснила представитель ФАС.