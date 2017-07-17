Поклонская прокомментировала дорогие перелеты в Крым и курортный сбор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что проблему дорогих перелетов на курорты Крыма решают, а курортный сбор, по ее мнению, может стать стимулом к улучшению работы чиновников.

Депутат прибыла в Екатеринбург для участия в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого, Поклонская днем в понедельник проводит прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева.

"С дорогими перелетами нужно что-то делать. Над этим направлением работают и министерство транспорта, и правительство. А по поводу курортного сбора принят законопроект во втором чтении", — сказала депутат.

По ее словам, курортные сборы — "это некий эксперимент, который нужно пройти". "Крым сам по себе уникален. Но на сегодняшний день сервис не на том уровне, как хотелось бы. Но все впереди. И все в работе. Двадцать лет Крым не развивался, а только из него тянули и тянули… Это (курортный сбор) будет лишним стимулом, чтобы потом спросить с чиновников, которые недорабатывают по развитию туризма, курортов и улучшению сервиса и услуг на территории Крыма ", — заявила Поклонская.

Согласно законопроекту, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) будет реализован в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры.

Размер курортного сбора, согласно редакции документа в первом чтении, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Поправкой, одобренной во втором чтении, вносится изменение, устанавливающее максимальный размер сбора в 2018 году на уровне 50 рублей. При этом он может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований.

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