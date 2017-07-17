Автомобильная часть моста в Крым готова на 75%

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Автомобильная часть моста через Керченский пролив готова на 75%, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы идем в графике. И как я уже говорил, совсем недавно был пройден "экватор" в целом по общему объему строительства. Сегодня мы уже перевалили примерно отметку в 55% от общего объема работ по строительству самого Крымского моста и подходов к нему. Если говорить об автомобильном мосте, о том переходе, который начнет свою работу уже в следующем году, то здесь объем выполнения работ еще выше – он находится в пределах 75%", — цитирует слова Соколова инфоцентр "Крымский мост".

В свою очередь представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков сообщил, что работы развернуты на всем протяжении объекта и ведутся как в автодорожном, так и в железнодорожном направлении. "И то, что касается автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика", — подчеркнул он.

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В частности, по его словам, осталось погрузить всего 35 свай, что составляет 1%, и произвести работы по сооружению 40 опор, что составляет менее 15% от общего объема автодорожной части работ.

"Мостовое полотно на сегодня уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части. И можно сказать, что на этих участках начаты некие финишные работы. Это окраска пролетных строений, это монтаж деформационных швов. Начали производство работ по устройству асфальтобетонного покрытия на мостовом полотне", — сказал Новиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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