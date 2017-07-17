АФК "Система" объявила о техническом дефолте по кредитам

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти"; однако этот дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.
"АФК "Система" подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер", — говорится в сообщении.
Корпорация заверяет, что обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.