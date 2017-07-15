"Georgian airways" сообщает об упразднении четырех рейсов Тбилиси-Москва

ТБИЛИСИ, 15 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинские авиалинии "Georgian airways" сообщают, что российская сторона упраздняет ей четыре рейса в неделю в направление Тбилиси-Москва.

"Со стороны авиационного руководства РФ было отказано в рейсах "Georgian airways" в направление Казани, а сейчас российское авиационное ведомство неожиданно прислало нам сообщение о том, что упраздняют "Georgian airways" в неделю четыре рейса Тбилиси-Москва", — сказано в заявлении.

По данным компании, сотни пассажиров, которые уже приобрели билеты, остаются в недопонимании. В сообщении также сказано, что министерство экономики и устойчивого развития Грузии не реагирует на решения российской стороны.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. Грузинские авиалинии совершают в направление Москвы в неделю 14-18 рейсов.