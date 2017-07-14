Глава ФАС не видит угрозы в том, что санкции Запада продлятся еще 20-30 лет

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава ФАС Игорь Артемьев не видит угрозы того, что санкции Запада в отношении РФ будут действовать еще 20-30 лет.

"Честно говоря, я ни в каком кошмарном даже сне не вижу, что санкции будут 20-30 лет продолжаться. Я не верю просто, даже подсознательно", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ФАС отметил, что, несмотря на санкции, многие европейские страны инвестируют в стратегические сферы российской экономики, которые находятся под особым контролем государства и особым вниманием спецслужб. Речь о сферах, смежных с обороной, IT-технологиями или инфраструктурой.

"Я не вижу как-то ущерба в части инвестиций в стратегические сферы. До санкций я был секретарем комиссии (правительства по иностранным инвестициям — ред.) и сейчас. Примерно столько же денег (вкладывается в экономику РФ — ред). Конечно же, вектор сместился на восток, раньше было больше из Европы", — сказал Артемьев.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.