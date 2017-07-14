Путин заявил, что власти не позволят задирать цены на бензин

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно их занижать, так как это вредно для экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы", — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината. "Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом", — заметил президент.
Вместе с тем, для отдельных потребителей российские власти в определенные сезоны стараются держать их на более низком уровне. В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний. "Правительство разрабатывает целый ряд механизмов поддержки, договоренностей с производителями, посредниками и продавцами. В целом нам удается это делать. Вот так постепенно будем обеспечивать потребности и потребителей, а также интересы производителей", — добавил Путин.
Он заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств, что ведет к тому, что топливо вывозится за границу. "Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень", — сказал он.