Мультипликаторы рассчитывают на развитие отрасли благодаря новым льготам

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Льготная ставка страховых взносов для мультипликационной отрасли позволит направить высвободившиеся средства на поддержку производства анимации, увеличить объем и качество, прокомментировала исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

"Безусловно, это указ президента о помощи мультипликационной индустрии — существенная инфраструктурная поддержка, которая направлена на развитие отрасли. Все аспекты производства анимации затронуты разными формами поддержки", — сказала она.

31 мая этого года Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий ("Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", "Визарт" и "КиноАтис"), в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

По итогам встречи президент утвердил ряд поручений. В частности, до 1 сентября 2017 года председателю правительства России Дмитрию Медведеву поручено внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.