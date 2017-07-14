МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Яндекс.Такси" и Uber не планируют менять тарифную политику после объединения сервисов в одну компанию, сообщили РИА Новости в компаниях.

В четверг "Яндекс" и Uber объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Глава и основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер (Dave Waiser) заявил, что эта сделка подразумевает конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber, что, по его мнению, может привести к повышению цен.

"В настоящий момент у нас нет планов по изменению тарифов", — сказали РИА Новости в пресс-службе Uber.

В "Яндексе" отметили, что не ожидают никаких радикальных изменений тарифов в связи с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber.

Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.