Глава Gett: сделка "Яндекс" и Uber сокращает число конкурентов на рынке

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Объединение бизнеса онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" с Uber сократит число конкурентов для Gett, считает глава и основатель этой компании и сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер (Dave Waiser).

"Хотел поздравить "Яндекс" с важной и хорошей сделкой. Для Gett это означает, что теперь одним конкурентом стало меньше. Для клиента выбор упростится: Gett — качество водителей, Яндекс — объем. Для водителей же теперь Gett будет единственной альтернативой "Яндексу", что в долгосрочной перспективе приведет к тому, что все водители будут иметь оба приложения (как это случилось в Америке с Uber и Lyft)", — написал он в своем Facebook.

Глава Gett отметил, что сделка двух компаний также подразумевает конец ценовой войны между "Яндексом" и Uber. Это, по его словам, "видимо, приведет к повышению цен и возврату к более стабильным показателям маржинальности".

В четверг "Яндекс" и Uber заявили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Как сообщили РИА Новости в российской компании, "Яндекс" не ожидает никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber. По словам собеседника агентства, водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.