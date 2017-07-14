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Экономика

Блумберг узнал, как США могут помешать Японии и России в нефтеразведке

12:5314.07.2017
(обновлено: 13:42 14.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США с помощью санкций могут помешать совместным планам Японии и "Роснефти", передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Jung Yeon-Je
Южная Корея будет продвигать строительство газопровода из России через КНДР
Возражение Вашингтона по поводу японского проекта по разведке нефти на Дальнем Востоке говорит о том, что американское казначейство поддерживает санкции, несмотря на то что некоторые международные компании настаивают на сделках с российскими энергетиками, пишет агентство.

В конце прошлого года в рамках переговоров президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ "Роснефть" и консорциум японских компаний в составе Marubeni Corporation, Japan Oil, JOGMEC и Inpex Corporation подписали соглашение об основных условиях сотрудничества по совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на лицензионном участке в российской шельфовой зоне в Японском море.

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на четыре доллара
Также сообщалось, что Москва и Токио подтвердили взаимный интерес к проекту строительства газопровода "Сахалин — Хоккайдо", договорившись активизировать его проработку на уровне хозяйствующих субъектов.

По словам источников, возражение США основывается на принципе, что союзники "Большой семерки" не должны игнорировать санкции, разрешая своим компаниям выполнять проекты, над которыми американским фирмам запрещено работать. Позиция Токио заключается в том, что проект с "Роснефтью" не представляет собой "игнорирования" санкций, поскольку японский консорциум не конкурировал с американскими компаниями.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии отказалось от комментариев, а Министерство финансов США не ответило на запрос, отмечает агентство.

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