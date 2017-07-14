МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать для россиян на 18% после введения НДС для таких онлайн-площадок, при этом ожидается, что данное нововведение принесет около 100 миллиардов рублей в российский бюджет, пишет газета "Известия".

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-магазинов. Тогда же сообщалось, что осуждение проекта начнется в течение месяца-двух.

"Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в материале.

Как пишет газета, это предложение обсуждалось на совещании в ФАС, которые было посвящено выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. По данным издания, иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели при получении товара.

В июле 2016 года Федеральная налоговая служба сообщила об обсуждении с ведомствами возможности введения в России НДС для иностранных компаний, продающих россиянам товары через интернет. Цель — выровнять условия деятельности для иностранных и российских интернет-ритейлеров. Минфин предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в январе говорил, что зарубежные интернет-магазины вскоре начнут регистрироваться в России в качестве налоговых агентов, что позволит им уплачивать НДС и таможенную пошлину в РФ.